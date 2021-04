신세계면세점×솔드아웃, 오프화이트 협업 스니커즈 '스페셜 래플' 실시

오프화이트 감성 담은 나이키, 컨버스 스니커즈 10종 선보여

[아시아경제 김유리 기자] 신세계면세점이 MZ세대 고객 유치를 위해 오프화이트 한정판 스니커즈를 내놨다.

신세계면세점은 무신사의 한정판 마켓 '솔드아웃(soldout)'과 손잡고 오프화이트의 한정판 컬래버레이션 스니커즈를 무료로 증정하는 '스페셜 래플(raffle) 이벤트'를 실시한다고 25일 밝혔다.

최근 MZ세대를 중심으로 무작위 추첨을 통해 선정된 사람에게만 구매 자격을 부여하는 '래플'이 인기를 모으고 있다. 선착순 판매 방식보다 공정하게 기회를 제공하고, 당첨 발표를 기다리는 즐거움까지 느낄 수 있기 때문이다.

오는 26일부터 5월2일까지 진행되는 이번 스페셜 래플에서는 이탈리아 명품 패션 브랜드 오프화이트와의 협업 스니커즈 10종을 선보인다. '구할 수 없는 운동화'라는 별칭이 붙을 만큼 희소성이 높은 '에어조던 1 레트로 하이 오프화이트 더 텐 UNC 파우더블루'와 '나이키 에어포스 1 로우 오프화이트 더 텐 블랙·볼트' 등이 포함됐다.

이번 스페셜 래플은 신세계면세점 온라인몰 및 솔드아웃 회원이면 누구나 참여할 수 있다. 솔드아웃 앱 회원가입 후 개인 정보를 입력하고 신세계면세점 마케팅 수신 및 개인정보 수집 동의를 하면 자동 응모된다. 당첨자 발표는 5월17일에 개별 공지된다. 추첨을 통해 선정된 당첨자에게는 10종의 스니커즈 중 1개를 랜덤으로 지급한다.

김재철 신세계면세점 팀장은 "이제는 쇼핑을 하나의 '놀이'로 인식하는 시대"라며 "급변하는 소비 트렌드에 빠르게 대응해 앞으로도 고객들에게 즐거움을 선사하는 다양한 프로모션을 진행할 것"이라고 말했다.

한편 무신사가 만든 한정판 마켓 솔드아웃은 한정판 스니커즈, 스트릿웨어에서 플레이스테이션과 같이 프리미엄이 붙은 모든 상품을 거래할 수 있는 플랫폼이다.

