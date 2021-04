지난해 화장품 수출 61억弗…전년比 14.8%↑

[세종=아시아경제 김현정 기자] 코로나19 확산으로 외부 활동이 급감하고 마스크를 필수적으로 착용하는 상황에서도 화장품 수출이 성장세를 이어갔다.

25일 관세청에 따르면 지난해 화장품 수출액은 61억2200만달러로 2019년 대비 14.8% 증가했다. 올해 1분기 수출액도 전년 동기 대비 32.4% 늘어난 18억7800만달러를 기록했다.

꾸준한 수출 증가에 힘입어 화장품 무역수지는 2013년에 흑자로 전환했고 작년에는 50억3700만달러로 흑자폭이 커졌다.

지난해 메이크업과 입술화장용 제품의 수출은 각각 5.9%와 3.1% 감소했지만 전체 화장품 수출의 50%를 웃도는 기초화장용 제품이 24.0%나 늘어나며 전체적인 수출 성장을 견인했다.

관세청은 "외부활동 감소로 색조화장품 수출이 상대적으로 부진했지만 마스크 착용으로 피부관리를 위한 기초화장품 수요가 증가한 것으로 보인다"고 추측했다.

전자상거래 수출도 2019년 4700만달러에서 지난해 1억4500만달러로 급증했다. 수출 상대국별로는 일본(58.7%), 중국(24.6%), 베트남(17.6%) 등으로 수출 증가율이 높게 나타났다. 중국으로의 수출은 30억4600만달러로 절반에 달했고, 홍콩 수출은 22.1% 줄었다.

지난해 화장품 수입은 10억8600만달러로 2019년보다 10.7% 줄었다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr