코로나19 644명 신규 확진… 누적 11만8887명

[아시아경제 장효원 기자] 지난 24일 하루 간 코로나19 신규 확진자는 600명이 늘었다. 주말 영향으로 닷새 만에 700명 아래로 내려온 것이다.

중앙방역대책본부는 25일 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 644명 늘어 누적 11만8887명이라고 밝혔다.

전날 785명보다 141명 줄어들며 지난 20일 549명 이후 닷새 만에 700명 아래로 내려왔다. 그러나 이는 평일 대비 주말 검사건수가 대폭 줄어든 영향에 따른 것이어서 확산세가 꺾인 것으로 보기는 어렵다는 분석이다.

신규 확진자는 앞서 나흘 연속 700명대를 이어갔다. 특히 23일과 24일에 800명에 근접해 '환자 폭증'이 가시화되는 게 아니냐는 우려가 나왔다. 이날 신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 603명, 해외유입이 41명이다.

최근 코로나19 발생 상황을 보면 지난해 11월 중순부터 본격화한 '3차 대유행'의 여파가 채 가라앉기도 전에 전국적으로 산발 감염이 잇따르며 '4차 유행'이 본격화되는 양상이다.

이달 19일부터 이날까지 최근 1주일간 신규 확진자는 일별로 532명→549명→731명→735명→797명→785명→644명이다. 이 기간 500명대가 2번, 600명대가 1번, 700명대가 4번이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr