비트코인 가격 소폭 상승…도지코인도 10%이상 올라

[아시아경제 권재희 기자] 가상화폐 비트코인의 가격이 소폭 상승했다. 최근 가격이 하향세였던 도지코인의 가격도 10% 이상 상승했다.

전 세계 암호화폐의 가격 동향을 집계하는 사이트 코인마켓캡에 따르면 24일 오후 2시 50분(미 서부시간 기준·한국시간 25일 오전 6시 50분) 기준 비트코인의 가격은 24시간 전과 비교해 0.26% 상승한 5만939.02달러로 집계됐다.

대표적 가상화폐인 비트코인의 가격은 이날 한때 4만8000달러 선까지 빠지기도 했으나 이후 회복세를 보이고 있다.

비트코인의 시가총액은 9492억여달러로 집계됐다.

도지코인도 24시간 전보다 13.74% 상승하며 가격이 0.2722달러로 올라갔다. 최근 며칠간 하락 흐름을 탔던 도지코인은 22일 오후 7시께 0.1763달러까지 내려갔다가 이후 완만히 회복하는 중이다. 도지코인의 시총도 347억4000여만달러로 늘었다.

