"사라진 의인을 찾습니다"…모두 잠든 새벽, 배송 가다 화재 현장 신고한 '쿠팡맨'

[아시아경제 황수미 기자] 지난 23일 온라인커뮤니티 보배드림에 "의인을 찾습니다"라는 제목의 글이 게재됐다. 새벽 시간에 택배를 배송하다 불길을 발견하고 이를 신고해 소방관들에게 안내까지 한 뒤 사라진 쿠팡맨을 찾는다는 내용이 담긴 글이었다.

글쓴이는 "거래처 사장님이 관리하시는 인천 한 건물에 원인 모를 화재가 발생했다"며 당시 상황을 설명했다. 그에 따르면 화재는 모두가 잠든 새벽, 건물 내 모퉁이 분리수거장에서 발생했다.

그는 "관리인이 24시간 근무하지 않아 입주민들은 불이 난 사실을 전혀 몰랐다"고 말했다. 또한 담배꽁초에서 불길이 시작됐을 거라 예상하고 있지만 정확한 원인은 아무도 알지 못한다고 했다.

화재 현장을 발견한 건 새벽 배송에 한창이던 쿠팡맨이었다. 길 건너편에서 불길을 발견한 그는 차량을 정지하고 건물로 뛰어와 즉시 119에 신고했다. 이어 그는 도착한 소방대원들에게 현장 상황을 차근차근 설명했고 화재가 모두 진압되고 나서야 안심하고 자리를 떠났다.

이러한 쿠팡맨의 모습은 건물 CCTV 영상 속에 그대로 담겼다. 영상 속 분주하게 움직이는 쿠팡맨과 소방관의 모습이 당시 긴박했던 상황을 보여준다.

글쓴이는 "지난 22일 밤 12시20분쯤 인천시 부평구 부평동 해물탕 골목 사거리 인근에서 발생한 화재"라며 "건물 측에서 이분(쿠팡맨)을 꼭 찾고 싶어한다"고 전했다.

이어 "세상이 각박하다지만 정말 이분(쿠팡맨) 아니었으면 인명 및 차량 피해가 심각했을 것이다"라면서도 "빠른 진압을 도와주신 119대원분께도 감사 인사를 드린다"고 말했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr