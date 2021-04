정인이 사진에 故 노무현 전 대통령 합성 논란…작가 측 "정인이 보살펴 달라는 의미"

[아시아경제 황수미 기자] 지난 15일 YTN이 양부모 학대 사건의 피해자 생후 16개월 입양아 정인이와 관련한 추모 영상을 방송에 내보낸 가운데, 해당 영상에 故 노무현 전 대통령과 정인이의 모습이 합성된 사진이 노출돼 논란이 일고 있다.

'정인이 사망 당일 양모는... 택시 기사의 증언'이라는 제목의 해당 영상에는 양부모에 대한 1심 결심공판이 열리는 서울남부지법 앞 양부모 규탄 시위 장면이 담겨 있었다. 이 과정에서 정인이를 추모하는 이들이 놓은 수많은 액자 중 정인이 얼굴 뒤로 노 전 대통령의 얼굴을 합성한 액자가 놓여 있는 장면이 노출됐다.

방송 후 해당 장면은 캡처되어 각종 온라인 커뮤니티 사이트에서 확산되었고, 합성 사진이 극우 성향 사이트 '일간베스트(일베)' 소행이 아니냐는 의혹이 제기됐다. 일부 누리꾼들은 "추모 행사 측이 검수 없이 사진을 받아서 사용한 것 같다", "추모 행사에서 액자에 넣는 사진을 저런 것으로 쓴다고? 뭔 의도가 있는 것이 아닌가?", "방송국서 검열하지 않고 보내는 것 자체가 문제" 등의 반응을 보였다.

논란이 일자 해당 영상은 삭제됐다.

YTN측은 해당 사진을 전시했던 작가에게 확인한 결과 "평소 노 전 대통령을 존경해 하늘에서도 정인이를 보살펴 달라는 의미로 만든 작품이고 일베 의도와 전혀 관련이 없다"라고 해명했다고 전했다.

이어 YTN은 오해를 불러일으킨 점에 대해 사과하며 "해당 사진은 일부 네티즌들이 의혹을 제기한 것처럼 특정 사이트와는 아무 연관이 없다"라고 강조했다. 그러면서 "작가와 공조해 악플러 등에 대해 법적으로 대응할지 검토 중이다"라고 덧붙였다.

한편 검찰은 지난 14일 열린 결심공판에서 양모 장씨에 사형을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 또한 아동학대치료프로그램 이수명령과 아동관련기관 취업제한명령 10년, 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착 30년, 보호관찰 5년도 요청했다.

양부 안씨에 대해서는 징역 7년6개월을 구형했다. 검찰은 안씨에게도 아동학대치료프로그램 이수명령과 아동관련기관 취업제한명령 10년을 내려달라고 재판부에 요청했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr