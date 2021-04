'부동산 투기 의혹 수사'‥ 경기북부서 '지방의원·LH 임직원' 다수 포함

공무원 7명, LH 임직원 5명 등 43명 수사

지역 기획부동산 투기로 수사 확대

[아시아경제 라영철 기자] 한국토지주택공사(LH)에서 촉발된 부동산 투기 의혹 수사와 관련해 경기북부에서는 지방의원과 LH 임직원 다수가 수사 대상에 포함된 것으로 확인됐다.

경기북부경찰청 부동산투기 사범 특별수사대는 "선출직을 포함한 공무원 7명과 LH 임직원 5명이 투기 등의 혐의로 수사를 받고 있다"고 23일 밝혔다.

경찰에 따르면 현재 경기북부에서 부동산 투기 관련 총 18건, 43명에 대해 수사 또는 내사 중이다. 이들 중에는 일부 서울 거주자도 포함됐다.

기존 투기 의혹을 조사하는 과정에서 기획부동산 관련 제보도 잇달아 최근엔 공직자와 LH 직원 투기 의혹에서 지역 기획부동산 투기로 수사를 확대했다.

경찰은 농지를 사들인 뒤 농사짓지 않고 파는 행위나 지분 쪼개기 등의 수법으로 부당 이득을 취했는지에 수사의 초점을 맞추고 있다.

특히 부동산 투기 혐의 적용은 내부에서 업무상 개발 정보를 알아낸 시점이 신도시 발표 전후를 기준으로 해 토지 매입 행위와 시기를 확인하는 데 주력하고 있다.

이와 관련해 일부 기획부동산 업체에 대해서는 압수수색과 함께 관련자 소환 조사가 이뤄졌으며, 추가 수사도 예정돼 있다.

경찰은 또, 파주 운정과 양주 옥정지구 등 2기 신도시에 대해서도 신고나 제보가 있으면 수사한다는 방침이다.

한편, 검찰은 업무상 취득한 정보로 40억 원대 부동산 투기 혐의를 받는 경기 포천시 공무원 A 씨의 구속 기간을 지난 16일 연장했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr