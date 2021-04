[포토]류경기 중랑청장, 중랑장애인 이동기기 수리센터 개소식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 23일 장애인 이동기기 수리센터 개소식을 개최했다.

이날 개소식에는 류경기 중랑구청장, 은승희 중랑구의회 의장을 비롯한 구의원, 장애인단체 회원 등이 참석, 이동기기 수리센터에 관한 설명을 듣고 센터 내부를 둘러보는 시간을 가졌다.

수리센터는 동일로 136길 23(중화동)에 위치하고 있으며, 이동기기 점검 및 수리, 세척, 무료대여 등 다양한 서비스를 제공한다.

중랑구 등록장애인으로서 수급자·차상위계층은 20만원 이내, 일반 등록장애인은 10만원 이내로 수리비용을 지원한다. 수리를 원하는 사람은 이동기기 수리센터나 관할 주민센터로 방문해 신청하면 된다.

운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다.

류경기 중랑구청장은 “그동안 판매업체에서 전담하던 부품교체와 수리를 이제는 수리센터에서도 함께 하여 장애인 분들의 편리함과 만족도가 높아질 것”이라며 “앞으로도 작은 곳도 세심히 살펴 장애인 이동권 보장과 사회활동 참여기회 확대를 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr