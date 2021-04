◇고위공무원 승진

▲국민소통실 소통정책관 송윤석

◇고위공무원 전보

▲문화예술정책실 지역문화정책관 박명순

▲관광정책국 관광산업정책관 김상욱

▲국립현대미술관 기획운영단장 박종달

▲사행산업통합감독위원회 사무처장 용호성

◇과장급 전보

▲기획조정실 정책기획관실 기획혁신담당관 이해돈

▲콘텐츠정책국 문화산업정책과장 김용섭

▲콘텐츠정책국 영상콘텐츠산업과장 이승훈

▲체육국 체육정책과장 정태경

▲관광정책국 관광정책과장 강대금

▲관광정책국 국내관광진흥과장 왕기영

