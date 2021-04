이마트24, 삼성 갤럭시 이어폰·충전기 등 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 오는 27일부터 삼성 정품 모바일 액세서리 6종 판매를 시작한다고 25일 밝혔다. 편의점내에 설치된 삼성 액세서리 전용 집기에서는 유무선충전기, 충전케이블, 유선이어폰 등을 구입할 수 있다. 향후 신제품 모바일 및 웨어러블 상품 등으로 품목을 늘려 나갈 방침이다.

이마트24는 지난해 9월부터 시작한 편의점 최초 애플 정품 액세서리 운영 사업의 성공에 힘입어 삼성 정품 모바일 액세서리 판매를 시작하게 됐다. 실제 올해 1분기 이마트24의 디지털·가전 상품군 매출은 전년동기 대비 122% 증가 했다. 이마트24는 이번 협업으로 편의점 중 유일한 삼성 액세서리 판매처로써 기존 편의점과의 차별화된 이미지를 강화하는데 큰 역할을 하게 될 것으로 기대하고 있다.

삼성 모바일 액세서리 상품 판매 기념 이벤트도 진행한다. 다음달 1일부터 31일까지 네이버페이 포인트로 삼성 모바일 액세서리 6종을 구입 시 20% 할인혜택(최대 7000원)을 누릴 수 있다. KT멤버십 중복 할인 10%도 가능하다.

또한 오는 27일까지 이마트24 앱에서 무선이어폰 ‘갤럭시 버즈 프로’ 핫딜 행사를 진행한다. 갤럭시 버즈 프로 2종을 각 100대 한정해 약 17% 할인된 금액에 판매한다. 갤럭시 버즈 프로 구매 고객 중 추첨을 통해 10명에게는 이마트24 e쿠폰(1만원)을 증정한다. 이마트24앱에서 구입한 상품은 이마트24 본점과 여의도SK점에 방문 후 수령할 수 있다.

이마트24 관계자는 “애플에 이어 삼성 액세서리 정품을 판매하는 유일한 편의점으로써 고객 편의성을 높이고 차별화된 가치를 제공할 수 있을 것으로 보인다”며 “앞으로도 기존 편의점에서 찾아 볼 수 없었던 혁신적인 상품 발굴을 위해 지속적으로 노력할 계획”이라고 말했다.

