"라벨 떼어내고 택배엔 종이완충재" … 유통가 '친환경' 행보

[아시아경제 조인경 기자] 친환경 제품을 선호하고 기업의 친환경 활동을 중시하는 소비자들이 늘면서 유통가가 앞다퉈 친환경 상품 개발에 나서고 있다. 식품 포장에서 비닐 라벨을 떼고, 상품을 배송할 땐 '뽁뽁이' 같은 비닐 완충재 대신 종이 완충재를 사용하는가 하면, 아예 배송차량을 전기차로 바꿔 이산화탄소 배출을 최소화하는 등 친환경 경영을 위한 다양한 노력들이 쏟아지고 있다.

ESG 가치 실현 위한 '환경경영'이 대세

홈플러스는 '환경의 날'인 지난 22일 ESG(환경·사회적가치·지배구조) 경영 강화를 위해 '환경경영'에 적극적으로 투자한다고 선언했다. 이를 통해 기업의 가치를 높이는 동시에 환경과 경제를 살리고 ESG를 실현하는 기업으로 자리매김하겠다는 방침이다.

우선 자사 프리미엄 PB 상품 '시그니처' 가운데 페트병 자체에 브랜드나 상표 등을 전혀 표기하지 않는 '무(無)라벨 생수'를 출시했다. 따로 라벨을 뜯는 번거로움 없어 개봉하는 순간 분리수거 준비가 끝나는 이 제품을 통해 홈플러스는 연간 약 23t의 플라스틱 사용을 절감하는 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.

홈플러스 시그니처 스파클링워터, 시그니처 콜라·사이다, 시그니처 헛개차·보리차·옥수수수염차 등 총 25종 제품에는 용기에서 쉽게 분리되는 '이지 필(Easy-Peel)' 라벨을 적용하고 이를 확대하기로 했다. 몸체와 마개, 라벨 등을 동일한 단일 소재로 만들어 재활용이 쉽도록 한 상품군도 늘린다. 홈플러스 시그니처 토탈케어 핸드워시의 경우 용기에 금속 스프링이 포함된 펌프를 사용하지 않고 있다.

홈플러스 점포 역시 환경친화적으로 운영되고 있다. 지난해에만 2만여t의 이산화탄소 배출을 줄이고 수도와 가스, 지역난방 사용도 각각 21%, 18%, 17%를 절감하는 성과를 거뒀다. 23년간 운영해왔던 종이 전단은 올해부터 디지털 전단으로 대체해 연간 종이 1341t을 아끼고 나무 4471그루를 보존할 수 있게 됐다.

포장상자 대신 보냉가방 … 배달은 친환경 전기차로

신세계그룹의 온라인몰 SSG닷컴은 친환경 경영의 일환으로 '착한 배송'이라는 새로운 패러다임을 제시하고 있다. 2019년 6월 말 새벽배송을 시작하면서 다회용 보냉가방 '알비백'을 선보인 이후 현재까지 일회용품 약 2830만개를 절감했다.

지난해 4월부터는 배송 시 제공되는 종이 주문확인서를 모두 모바일 영수증으로 변경해 매달 A4용지 250만장이 넘는 자원을 절약하고 있다. 미생물을 주입한 아이스팩을 국내 최초로 도입해 폐기 시 오수 정화효과를 주는 방법으로 환경 보호에도 동참하고 있다.

아울러 배송 과정에서 나오는 탄소 발생을 줄이기 위해 전기차 도입도 확대한다. SSG닷컴은 최근 국내 최초로 콜드체인이 가능한 친환경 전기 배송차를 시범 운영하며 온실가스 배출 저감을 꾀하고 있다.

편의점 CU 역시 점포에 상품을 공급하는 배송차량에 전기차를 도입했다. 올해 하반기까지 시범운영 기간을 거쳐 향후 다른 물류센터로 확대할지를 결정할 방침이다. 전기차는 내연기관차와 비교할 때 대당 연간 탄소 배출량을 2t 가량 감축하는 효과가 있다.

CU보다 앞서 롯데슈퍼는 지난 2월 수도권 일부 점포에 친환경 전기차를 투입하고 올해 안에 이를 100대까지 확대 운영한다는 방침이다.

종이박스에 종이테이프 … 아이스 팩엔 물만 담아

GS25는 편의점으로서는 처음으로 매장 내에 세탁세제와 섬유유연제를 충전하는 '리필 스테이션'을 운영중이다. 소비자가 전용 리필 용기를 가져와 완제품보다 약 40% 저렴한 가격에 제품을 리필해 가는 방식이다. 전용 리필용기는 100% 재활용되는 사탕수수 플라스틱으로 제작됐고 판매되는 모든 세탁세제와 섬유유연제는 동물복지 인증을 받았다.

GS25는 리필 스테이션 1호점인 GS25 건국점을 시작으로 이를 단계적으로 확대해 가는 동시에 다양한 친환경 카테고리 상품 또한 추가로 도입할 방침이다. 김종수 GS리테일 MD본부장은 "생활 반경에 초근접해 있는 편의점 플랫폼을 통해 구체적인 친환경 활동을 전개하면서 착한 소비·윤리적 소비 문화를 정착시키려 한다"고 설명했다.

11번가는 100% 재활용이 가능한 친환경 택배 박스에 이어 상품기획자(MD) 직접 선정해 판매하는 '십일초이스' 상품을 포장할 때 사용하는 비닐 완충재를 종이 완충재로 교체했다. 종이 소재로만 제작돼 100% 재활용이 가능하고, 별도의 처리 없이 종이류로 분리 배출하면 된다. 직배송 택배 박스에는 비닐 소재 테이프 대신 종이테이프를 사용하고 있다.

GS샵은 이달부터 보냉재로 친환경 물 아이스팩을 직접 제작해 사용하고 있다. 분리 배출이 편리한 단일 재질 비닐로 제작하고, 내용물로는 물만 넣었다.

올 들어 GS샵 TV홈쇼핑 상품의 친환경 포장재 적용률은 30%, 냉장·냉동식품의 경우엔 무려 98%에 달했다. 새로 선보인 친환경 포장재는 기존 부직포나 폴리비닐 대신 100% 종이로만 만들었다. GS샵은 이 종이 포장재를 사용함으로써 한해 폴리비닐 폐기물 약 3t, 부직포 폐기물 약 1.4t 가량을 절감하는 것을 목표로 하고 있다. 포장재 생산비용 또한 10% 정도 줄어들 것으로 예상된다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr