[아시아경제 공병선 기자] 도화엔지니어링 도화엔지니어링 002150 | 코스피 증권정보 현재가 9,310 전일대비 90 등락률 +0.98% 거래량 385,000 전일가 9,220 2021.04.23 15:30 장마감 은 올해 1분기 당기순이익이 44억원으로 전년 동기 대비 44.3% 감소했다고 23일 공시했다.

매출액은 1134억원으로 전년 동기 대비 14.3% 줄었다. 영업이익은 25억원으로 전년 동기 대비 63.1% 감소했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr