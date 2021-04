윤호중 "총선 때 위성정당, 정의당에 공식 사과"

[아시아경제 박철응 기자] 윤호중 더불어민주당 비상대책위원장 겸 원내대표가 지난해 총선 때 '위성정당'을 만든 데 대해 정의당에 사과했다.

윤 원내대표는 23일 여영국 정의당 대표를 예방한 자리에서 "위성정당을 만들 수밖에 없었던 것에 관해서도 공식적으로 사과의 말씀을 드린다"고 했다. 여 대표의 사과 요구에 답한 것이다.

그는 이어 "상대 정당이 위성정당을 만들어서 취지를 무색하게 하고, 그 이익을 의석으로 독차지하려는 것을 막을 수밖에 없었다는 사정이 있었다"면서 "연동형 비례제가 위성정당이 나올 수 있다는 점에 대해 문제가 많았다. 비례제도에 대한 개혁은 반드시 필요하고, 연동형 비례제가 가지고 있었던 취지와 민심을 의석에 제대로 반영하자는 취지에 맞게 잘 상의해보자"고 했다.

여 대표는 "최근 우려가 되는 건 민심을 잘못 읽고 있는게 아닌가 하는 생각이 든다"면서 "당대표 후보들이 간간이 하는 말을 들으면 자산 불평등, 부동산 등과 관련해서 부자들 세금 깎아주려는 방향으로 의견이 나와 상당히 우려스럽다"고 지적하기도 했다.

이에 윤 원내대표는 "언론을 통해서 접하다보니 부정확한 인식이 있다"면서 "민주당은 자산 불평등 격차의 문제가 소득 격차의 근본적인 원인이라는 점에서 똑같이 생각하고 있다. 부동산 세제와 관련한 다주택자 문제에 관해서도, 부동산 부자들의 세금을 깎아준다는 얘기는 공식적으로 나간 적이 없다"고 말했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr