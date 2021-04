전남드래곤즈, 전남소상공인연합회와 업무협약 체결

코로나19로 침체된 지역 경기 활성화,상생발전 노력

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남드래곤즈축구단(이하 드래곤즈)이 지난 21일 전라남도소상공인연합회와 "업무협력 협약을 체결했다"고 23일 밝혔다

이날 업무협약은 드래곤즈와 전남소상공인연합회가 지역의 파트너로서 지역발전을 목적으로 공동의 노력을 다하고, 상호 간의 협력을 통해 양 기관의 발전을 도모하기 위한 행사로 열렸다.

협약식에는 이광수 드래곤즈 사장과 전경준 감독 등 구단 관계자와 이갑주 전라남도소상공인연합회 회장을 비롯한 광양시, 여수시, 순천시, 구례군 소상공인연합회장들이 참석했다.

업무협약을 통해 드래곤즈는 코로나19로 침체한 지역 경기 활성화를 위해 전라남도 내 22개 시·군 맛집 및 관광지 로드맵을 구축한다. 또한 구단 SNS 홍보, 홈경기 부스 운영 등 구단의 다양한 온·오프라인 채널을 통해 전남소상공인연합회를 홍보할 예정이며, 소상공인 행사에도 적극적으로 참여해 지역의 소상공인들과 함께 호흡할 예정이다.

전남소상공인연합회는 드래곤즈의 소액광고 프로그램인 드래곤즈 FS에 가입함으로써 드래곤즈와 함께하며 소비자들에게 구단을 알리고 관심을 가질 수 있도록 독려하는 활동을 진행할 계획이다.

이광수 드래곤즈 사장은 “코로나19가 길어지면서 지역의 소상공인분들이 많은 어려움을 겪고 있는 것을 알고 있다”며 “이번 협약을 계기로 작은 힘이지만 전남 소상공인들에게 힘이 되고, 서로 돕고 협력해서 상생발전 할 수 있도록 노력하겠다.”고 말했다.

이갑주 전남소상공인연합회 회장도 “전남드래곤즈와 전라남도 소상공인들이 서로 어깨를 맞대고 협력하며 이 위기를 같이 극복하는 동반자가 되길 바란다.”고 화답했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr