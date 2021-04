[아시아경제 공병선 기자] 현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 114,500 전일대비 1,000 등락률 -0.87% 거래량 30,718 전일가 115,500 2021.04.23 11:01 장중(20분지연) 관련기사 현대오토에버·엠엔소프트·오트론 3사 합병 최종 승인코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합)현대오토에버, 작년 영업익 844억원…주당 750원 현금배당 close 는 오는 30일 오후 2시10분 국내외 증권사 애널리스트 등을 대상으로 올해 1분기 경영실적에 대해 비대면 기업설명회를 갖는다고 23일 공시했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr