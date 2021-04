박범계 "총장인선·이성윤 심의위 … 연관 없다"

[아시아경제 배경환 기자] 박범계 법무부 장관이 검찰총장후보추천위원회 절차와 이성윤 서울중앙지검장의 수사심의위 소집 요청과는 연관이 없다고 밝혔다.

23일 박 장관은 법무부 정부과천청사 출근길에 취재진과 만나 "이번 추천위 회의는 절차가 하나 끝나 다음 절차로 자연스럽게 연결되는 일정"이라며 "일선에서 일어나는 일들에 대한 상관성은 전혀 없다"고 말했다.

이는 전날 이 지검장의 심의위 요청과 법무부의 검찰총장 후보 추천위 일정이 비슷한 시간대에 발표돼 다양한 해석이 쏟아지고 있는데 따른 발언이다.

박 장관은 이 지검장이 총장 후보군에 포함될 가능성에 대해서는 "후보가 누구라는 건 말씀드리기 곤란하다"면서 "추천위 위원들이 자유롭게 토론해서 압축할 것으로 생각한다"고 전했다. 다만 차기 검찰총장 인선 기준으로 "대통령의 국정 철학에 대한 상관성이 클 것"이라고 말했다.

비검찰 출신 인사의 기용 가능성에 대해서는 "내심을 말씀드리는 것은 추천위에 영향을 미칠 수 있다"며 "추천위가 철저히 독립성을 갖고 후보가 압축이 되면 제가 제청하는 것이기에 말하기 적절하지 않다"고 선을 그었다.

이밖에 김봉현 전 스타모빌리티 회장으로부터 술 접대를 받은 의혹이 제기된 검사들의 법무부 징계 절차 내용이 보도된 사안은 별도의 감찰 계획이 없다고 언급했다. 앞서 박 장관은 김 전 차관과 연관된 수사 내용이 특정 매체에 보도된 것은 피의사실 공표라며 진상을 확인하겠다고 말한 바 있다.

