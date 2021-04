산림청, 이달 대전서 ‘나무의사 2차 시험’ 시행

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청이 이달 대전에서 나무의사 2차 시험을 시행한다.

산림청은 24일 대전 중구 소재 충남여자중학교에서 한국임업진흥원 주관으로 ‘제4회 나무의사 자격시험’ 2차 시험을 시행한다고 23일 밝혔다.

시험은 서술형 필기와 실기로 진행되며 각 100점 만점에 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상을 얻을 때 합격할 수 있다.

시험에 합격해 나무의사 자격을 얻은 자는 나무병원에서 수목피해를 진단 및 처방하거나 피해예방 및 치료 업무를 볼 수 있다.

최종 합격자는 내달 14일 한국임업진흥원 나무의사 자격시험 홈페이지를 통해 발표된다.

한편 산림청은 2019년 4월 27일 제1회 나무의사 자격시험을 시작으로 해마다 1회 이상 자격시험을 시행한다. 현재까지 시험에 합격한 나무의사는 총 289명이다.

제5회 나무의사 자격시험 원서는 6월 7일~14일 진행되고 시험일은 7월 17일로 정해졌다.

산림청 강혜영 산림병해충방제과장은 “생활권 녹지 수요가 늘어나는 것에 맞춰 나무의사를 배출, 전문가를 통해 일상에서 올바른 수목진료가 이뤄질 수 있게 하는데 노력하겠다”고 말했다.

