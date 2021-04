코스피, 상승세 지속 '3170선'...개인 나홀로 순매수

[아시아경제 박지환 기자] 22일 전날 1.5%대 하락을 뒤로하고 상승 출발한 코스피가 오후 들어서도 오름세를 유지하고 있다.

이날 오후 2시24분 기준 코스피는 전일 대비 4.46포인트(0.14%) 오른 3176.12를 가리키고 있다. 코스피는 전 거래일 대비 0.09%(2.86포인트) 오른 3174.52로 장을 시작했다. 오전 한때 3190선까지 오르면서 지난 20일 기록한 전고점 도달 기대감도 나왔지만 상승폭이 축소되며 다시 3170선으로 내려온 상태다.

수급별로는 개인이 2946억원 순매수하며 지수를 이끌고 있다. 반면 외국인과 기관은 각각 1026억원, 2229억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 871,000 전일대비 7,000 등락률 +0.81% 거래량 183,607 전일가 864,000 2021.04.22 15:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외인 매수에 오름세..."지수 상승 압력 지속 될 것"올해 두번째 대어 SK IET IPO…"세계 선두 지위 다질 것"코스피, 하루 만에 반등 성공...'3190선' 회복 close (0.58%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 133,000 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 2,578,656 전일가 132,500 2021.04.22 15:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외인 매수에 오름세..."지수 상승 압력 지속 될 것"제가 말씀드렸습니다. 삼성전자, SK하이닉스에 납품 ‘이 기업’! 주가 훨훨!코스피, 하루 만에 반등 성공...'3190선' 회복 close (0.75%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 227,500 전일대비 2,000 등락률 +0.89% 거래량 886,834 전일가 225,500 2021.04.22 15:04 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]현대차 "반도체 수급난, 5월도 비슷한 수준…생산조정 있을 것"[컨콜]현대차 "내년 아이오닉6 출시할 예정"현대차 1분기 실적 양호 "제네시스·SUV 판매 껑충"(종합) close (1.33%) 등이 상승했다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 807,000 전일대비 26,000 등락률 -3.12% 거래량 122,724 전일가 833,000 2021.04.22 15:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외인 매수에 오름세..."지수 상승 압력 지속 될 것"코스피, 하루 만에 반등 성공...'3190선' 회복고점 부담에 코스피 1%대 하락했지만…“상승할 여지 크다” close (-3.12%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 500 등락률 -0.42% 거래량 2,051,427 전일가 118,000 2021.04.22 15:04 장중(20분지연) 관련기사 제가 말했죠? “카카오” 주가의 비밀! 이제 시작입니다! 준비하세요!반도체 대란 해소?! 정부가 추진하는 “국산화” 성공!! 주가 올라갑니다.코스피, 개인·외인 매수에 오름세..."지수 상승 압력 지속 될 것" close (-0.42%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 287,500 전일대비 3,000 등락률 -1.03% 거래량 670,071 전일가 290,500 2021.04.22 15:04 장중(20분지연) 관련기사 고점 부담에 코스피 1%대 하락했지만…“상승할 여지 크다”외국인·기관 ‘팔자’…코스피 1%대 하락코로나19 우려에 하락한 美증시 영향…코스피 1%대↓ close (-0.69%) 등은 내렸다.

같은 시각 코스닥은 전일 대비 1.73(0.17%) 오른 1023.95로 거래되고 있다. 지수는 전 거래일 대비 0.14%(1.43포인트) 상승한 1023.65로 장을 시작했다.

개인과 기관이 각각 229억원, 30억원 매수 우위를 나타냈다. 외국인은 119억원 순매도 했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 91,500 전일대비 4,100 등락률 +4.69% 거래량 441,396 전일가 87,400 2021.04.22 15:04 장중(20분지연) 관련기사 고점 부담에 코스피 1%대 하락했지만…“상승할 여지 크다”외국인·기관 ‘팔자’…코스피 1%대 하락코로나19 우려에 하락한 美증시 영향…코스피 1%대↓ close (5.49%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 183,600 전일대비 2,700 등락률 +1.49% 거래량 145,588 전일가 180,900 2021.04.22 15:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외인 매수에 오름세..."지수 상승 압력 지속 될 것"코스피, 하루 만에 반등 성공...'3190선' 회복[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일 close (1.27%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,450 전일대비 50 등락률 +0.15% 거래량 785,281 전일가 34,400 2021.04.22 15:04 장중(20분지연) 관련기사 고점 부담에 코스피 1%대 하락했지만…“상승할 여지 크다”외국인·기관 ‘팔자’…코스피 1%대 하락코로나19 우려에 하락한 美증시 영향…코스피 1%대↓ close (0.44%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 56,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 444,724 전일가 56,000 2021.04.22 15:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외인 매수에 오름세..."지수 상승 압력 지속 될 것"코스피, 하루 만에 반등 성공...'3190선' 회복고점 부담에 코스피 1%대 하락했지만…“상승할 여지 크다” close (0.53%) 등이 상승했다. 반면 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 197,800 전일대비 10,800 등락률 -5.18% 거래량 1,303,123 전일가 208,600 2021.04.22 15:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외인 매수에 오름세..."지수 상승 압력 지속 될 것"코스피, 하루 만에 반등 성공...'3190선' 회복고점 부담에 코스피 1%대 하락했지만…“상승할 여지 크다” close (-4.27%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 62,100 전일대비 1,900 등락률 -2.97% 거래량 263,239 전일가 64,000 2021.04.22 15:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외인 매수에 오름세..."지수 상승 압력 지속 될 것"코스피, 하루 만에 반등 성공...'3190선' 회복고점 부담에 코스피 1%대 하락했지만…“상승할 여지 크다” close (-3.91%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 147,600 전일대비 1,500 등락률 -1.01% 거래량 148,454 전일가 149,100 2021.04.22 15:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외인 매수에 오름세..."지수 상승 압력 지속 될 것"코스피, 하루 만에 반등 성공...'3190선' 회복고점 부담에 코스피 1%대 하락했지만…“상승할 여지 크다” close (-0.88%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 123,300 전일대비 1,300 등락률 -1.04% 거래량 692,924 전일가 124,600 2021.04.22 15:04 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·외인 매수에 오름세..."지수 상승 압력 지속 될 것"고점 부담에 코스피 1%대 하락했지만…“상승할 여지 크다”외국인·기관 ‘팔자’…코스피 1%대 하락 close (-1.27%) 등이 하락했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr