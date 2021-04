경주시, 분기별 관광지 실태 조사 … 여행형태·만족도 파악

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경주시는 5월15일부터 내년 2월말까지 관광객 증가와 관광정책 활용을 위해 '2021 관광실태조사'에 나선다고 22일 밝혔다.

이번 조사는 관광객의 여행형태 및 만족도 등 경주시의 관광실태를 종합적으로 파악, 관광객 유치 증대를 비롯한 관광 관련 정책수립의 기초자료로 활용코자 실시된다.

경주시는 지난 20일 예비조사를 실시한 데 이어 코로나19에 따른 조사 환경을 감안해 다음달 15일부터 분기별로 주중과 주말 각각 1일을 선정해 조사하게 된다. 주요 조사 지점은 동궁과월지, 불국사, 첨성대, 양동마을, 동궁원, 황리단길 등 6개소다.

대구 동북지방통계청과 협약을 통해 진행되는 이번 실태조사 내용은 4개 분야 26개 항목을 담고 있다. 특히 올해는 외국인 관광객들의 감소로 인해 국내 관광객만을 대상으로 진행된다. 결과는 2022년 9월께 발표된다.

경주시 관계자는 "올해는 젊은이들의 명소인 황리단길에 대한 관광객 실태 조사가 추가로 실시됨에 따라, 향후 경주시 관광정책 활용에 큰 도움이 될 것으로 판단한다"고 전했다.

