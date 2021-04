2023년 산청 엑스포 대외경제정책연구원 타당성 조사

동의보감촌서 착수보고회·현장 방문, 7월 기재부 결정

한방 항노화 산업·웰니스 관광 등 산청군 당위성 강조



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군과 경남도가 추진 중인 ‘2023 산청 세계 전통 의약 항노화 엑스포(이하 엑스포)’의 국제행사 승인 여부를 판단하기 위한 타당성 조사용역이 시작됐다.

22일 산청군은 기획재정부가 의뢰한 엑스포 국제행사 타당성 조사 연구용역을 위해 대외경제정책연구원이 산청을 찾아 착수보고회와 함께 현장 방문을 진행했다고 밝혔다.

착수보고회는 2013년 첫 엑스포 개최지인 동의보감촌에서 진행됐으며, 엑스포 기본계획에 대한 군의 설명 이후 연구원들의 질의·답변 형식으로 진행됐다.

경남도 관계자들도 참석해 국제행사 개최 타당성과 엑스포 개최의 당위성을 강조했다.

현장 방문은 산청 엑스포 주 행사장과 산청 한방약초 산업 특구와 경남한방항노화연구원, 약초시장, 동의보감 탕전원 등을 직접 둘러봤다.

엑스포의 국제행사 승인 여부는 대외경제정책연구원의 타당성 조사 결과를 바탕으로 오는 7월께 기재부 국제행사심사위원회 최종 심의에서 결정될 예정이다.

한편 군은 지난 2013년 세계기록유산인 동의보감 발간 400주년을 기념해 열린 제1회 엑스포 이후, 10년째가 되는 2023년에 제2회 산청 세계 전통 의약 항노화 엑스포를 개최하기 위해 분주히 움직이고 있다.

군은 엑스포 개최 이후 동의보감촌을 세계적인 한방 항노화 테마 웰니스 관광 허브로 조성해 국내외 관광객을 유치한다는 구상이다.

이재근 군수는 “지난 2013년 열린 산청 세계전통의약엑스포는 그동안 국내 엑스포 가운데 성공적인 콘텐츠로 손꼽힌다”며 “특히 엑스포 개최 이후 주 행사장이었던 동의보감촌은 국내 최대 규모 한방항노화 힐링 테마파크로 자리매김한 데 이어 연간 방문객 150만 명을 기록하는 국내 대표 웰니스 관광지로 성장했다”고 힘줘 말했다.

이어 “우리 산청군은 ‘어머니의 산’ 지리산 자락에서 자라는 약초를 기반으로 하는 한방 항노화 산업을 미래 먹거리로 삼고 산업 체계 확립과 고도화 작업에 역량을 집중하고 있다”며 “산청군과 경남은 물론 대한민국 K-바이오와 한방 항노화 산업, 웰니스 관광산업의 밑거름이 될 산청 엑스포가 반드시 국제행사로 개최될 수 있기를 바란다”고 당부했다.

