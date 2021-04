유준상, 한국뮤지컬협회에 1억원 기부

[아시아경제 최동현 기자] 한국뮤지컬협회는 배우 유준상이 한국 뮤지컬 산업의 발전과 코로나19 상황에 따른 위로를 전하기 위해 1억원을 기부했다고 22일 밝혔다.

협회는 이와 관련해 최근 기부증서 전달식을 개최했다. 전달식은 현 코로나19 시국을 반영해 소규모로 개최했다. 유준상 배우로부터 전달받은 기부금은 기부자 본인의 뜻에 따라 예비 뮤지컬 전문인력 육성을 위한 창작기반 조성과 한국 뮤지컬 산업의 발전을 위해 사용될 계획이다.

또 협회는 유준상 배우의 기부를 바탕으로 뮤지컬 시장 생태계 발전을 위한 인프라 지원 프로그램인 'YOU TREE 프로젝트'도 추진한다. 여기엔 ‘유준상 배우로부터 시작된 성장하는 나무, 당신을 위한 나무’의 중의적 해석을 담았다.

'YOU TREE 프로젝트'는 한국 뮤지컬의 미래를 책임질 젊은 배우 및 스태프 등 뮤지컬 종사자들의 활동 지원과 창작뮤지컬 시장 활성화, 뮤지컬 산업 발전을 위한 정책 연구 등 지속적인 후원 프로그램으로 확산될 전망이다.

이유리 한국뮤지컬협회 이사장은 “유준상 배우는 이번 기부를 외부에 드러나지 않게 진행하려고 했으나 코로나19로 인해 시장 전체가 위축돼 있는 지금 상황에서 기부가 희망의 메시지라 여겨 전달식을 강권했다"면서 "유준상 배우의 기부가 'YOU TREE 프로젝트'의 뿌리가 될 것이며, 한국 뮤지컬 생태계에서 절실하고 우선적인 과제들을 해결할 수 있도록 운영할 예정이다"고 밝혔다.

