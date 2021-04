인천스타트업파크, 구글 스타트업 캠퍼스와 파트너십…'한국형 실리콘밸리' 조성 박차

스마트시티 분야 액셀러레이팅 프로그램 공동 운영

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 스타트업파크가 구글 스타트업 캠퍼스(Google for Startups)와 협업체계를 구축, 국내 첫 개방형 혁신 창업 거점으로서 도약과 성장에 날개를 달았다.

22일 인천경제자유구역청에 따르면 인천 스타트업파크와 민간 운영사인 신한 스퀘어브릿지 인천(S²Bridge : 인천), 구글 스타트업 캠퍼스가 파트너십을 체결하고 스타트업 육성에 뜻을 모았다.

구글 스타트업 캠퍼스는 구글이 만든 창업가 공간으로 이번 파트너십 체결은 서울 중심의 스타트업 생태계를 전국으로 확장시키는 첫번째 사례다. 구글 스타트업 캠퍼스는 서울을 포함해 영국 런던 등 전 세계 7개국 7개 도시에 조성돼 있으며 기관들과 스타트업들은 상호 공간을 개방, 이용할 수 있다.

구글은 글로벌 유니콘 기업 육성을 통한 '한국형 실리콘밸리 조성'에 박차를 가하고 있는 인천 스타트업파크의 성장 가능성을 확인하고 신한 스퀘어브릿지 인천과 파트너십을 통해 인천지역 스타트업 육성에 본격 나선다.

이에 따라 인천경제자유구역에 특화된 스마트시티 분야 액셀러레이팅 프로그램을 신한 스퀘어브릿지 인천과 공동 운영해 글로벌 스타트업들의 실증지원, 사업 고도화, 투자 연계 등을 지원할 계획이다.

특히 다양한 교육 프로그램을 운영해 구글 본사와 연계한 마케팅 솔루션, 멘토링, 네트워킹 등을 제공한다. 또 인천 스타트업파크 인스타Ⅱ 1층에 '구글 스타트업 스페이스'도 문을 연다.

구글과의 협업은 인천지약 스타트업 및 지원기관, 대학 내 창업기관을 포괄한 스타트업 생태계를 활성화하고 스타트업들이 구글의 글로벌 커뮤니티와 연결됨에 따라 글로벌 진출 역량을 크게 강화할 것으로 기대된다.

박남춘 시장은 "글로벌 기업인 구글의 스타트업 캠퍼스와의 파트너십 체결은 인천 스타트업파크가 한단계 도약하는 계기가 될 것"이라며 "인천에서 성장한 스타트업들이 세계로 뻗어나갈 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

인천 스타트업파크는 인공지능 등 4차 산업혁명 기술 기반 및 바이오 융합 혁신기업을 육성하는 국내 최대 규모 스타트업(신생 벤처기업) 지원 공간으로 지난 2월 송도국제도시에 공식 오픈했다.

민간의 경험과 역량, 공공의 자원을 결합해 스타트업을 육성하는 국내 최초 모델로, 신한금융그룹 '신한 스퀘어브릿지 인천'이 운영한다.

인천경제청은 각종 지원 프로그램 운영을 기반으로 4차 산업혁명 기반 혁신기업 450개 육성, 글로벌 인재 2000명 양성, 글로벌 진출 기업 400개, 일자리 1050개 창출 등을 목표로 하고 있다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr