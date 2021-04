[포토]이성 구로구청장, 우리동네키움센터 현장 방문

16, 20일 오류2동·천왕숲 등 6곳 운영현황 살피고 시설 관계자 격려

[아시아경제 박종일 기자] 이성 구로구청장이 16, 20일 이틀간 지역내 우리동네키움센터 6곳을 방문했다.

이번 방문은 코로나19 상황에서 돌봄서비스에 빈틈이 생기지 않도록 최근 개소한 우리동네키움센터를 점검하기 위해 추진됐다.

이성 구청장은 16일 천왕숲·오류2동·온수동, 20일 구로3동·개봉융합형·항동 우리동네키움센터를 찾았다. 시설을 둘러보며 운영현황을 보고받은 뒤 시설 관계자들을 격려했다.

이 구청장은 시설 관계자들에게 “코로나19 상황에서 우리동네키움센터가 학부모와 어린이들에게 든든한 울타리가 돼주고 있다”며 “걱정 없이 아이를 맡길 수 있도록 앞으로도 시설 운영에 만전을 기해달라”고 당부했다.

우리동네키움센터는 서울시와 자치구가 협력해 실시하는 초등생 방과후 돌봄시설로 숙제봐주기, 학원보내기 등 소득과 관계없이 보편적인 돌봄서비스를 제공한다.

구로구는 2019년부터 지역내 총 15곳의 키움센터를 개소해 운영하고 있다.

