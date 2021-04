국내 첫 '2층 전기버스' 광역 노선 달린다…현대차 1호차 전달

[아시아경제 김혜원 기자] 국내 최초의 이층 전기버스가 광역 노선을 달린다.

현대자동차는 21일 인천선진교통 충전차고지에서 최기주 대도시권광역교통위원회(이하 대광위) 위원장, 홍정기 환경부 차관, 정일영 국회의원, 안영규 인천광역시 부시장, 유원하 현대차 부사장, 신재호 선진그룹 회장 등 주요 관계자가 참석한 가운데 이층 전기버스 1호차 전달식을 가졌다.

인천~서울 노선을 운영하는 인천선진교통에 1호차 전달을 시작으로 현대차는 올해 상반기 20대, 하반기 20대의 이층 전기버스를 인천, 김포, 화성, 남양주, 용인시 광역버스 운수 회사에 순차적으로 공급할 계획이다.

이날 전달한 이층 전기버스는 현대차가 2019년에 최초로 공개한 차량으로 전장 1만2990㎜, 전고 3995㎜, 전폭 2㎜490mm의 차체 크기를 갖췄다. 운전자를 제외하고 70명(1층 11석, 2층 59석)의 승객을 탑승시킬 수 있어 일반 광역버스 대비 공간성이 우수하다. 384kWh의 고용량·고효율 수냉식 리튬폴리머 배터리를 장착해 환경부 인증 기준 1회 충전으로 약 447km를 주행할 수 있다.

현대차는 운전자가 의도한 운전 방향을 파악하고 차량 제어력을 유지하도록 도와주는 '차체자세제어(VDC)', 전방에 충돌 위험이 발생할 경우 운전자에게 이를 알리고 필요 시 차량을 자동으로 감속 및 정지시킴으로써 사고 피해를 방지하거나 줄이는 '전방 충돌방지 보조(FCA)', 차량이 차로를 이탈하려 할 경우 이를 운전자에게 알려주는 '차로 이탈 경고(LDW)' 등을 탑재했다.

인천시는 26일부터 이층 전기버스 2대를 인천 송도에서 삼성역까지 운행하는 기존 M6450번 광역버스 노선에 투입해 운행할 예정이다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 225,500 전일대비 3,500 등락률 -1.53% 거래량 836,802 전일가 229,000 2021.04.21 15:30 장마감 관련기사 고점 부담에 코스피 1%대 하락했지만…“상승할 여지 크다”외국인·기관 ‘팔자’…코스피 1%대 하락현대차 "현대로템 지분 매각 등 추진 중 아니다"(상보) close 관계자는 "이번 이층 전기버스 도입으로 도심 공기질 개선과 교통난 해소에 기여할 것으로 기대한다"라며 "앞으로도 이층 전기버스를 비롯해 다양한 친환경 차량을 공급하기 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.

