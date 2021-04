서울시 대변인 외부 공모로 선발…내달 10일까지 공개 모집

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 외부 공모를 통해 대변인을 선발한다.

21일 서울시는 개방형 직위인 대변인을 내달 10일까지 공개 모집한다고 밝혔다. 임기제 지방이사관 2급으로 임용되는 대변인은 정책 발표와 언론 브리핑, 외부 소통기획 등을 총괄한다.

오 시장은 2010년에도 이종현 공보특보를 대변인으로 임명했었다.

