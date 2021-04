국민銀, 캄보디아·베트남·몽골 대상 비대면 해외송금 이벤트

KB ONE ASIA 송금수수료 우대 이벤트

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 오는 6월 말까지 KB 원 아시아(ONE ASIA) 송금수수료 우대 이벤트를 실시한다고 21일 밝혔다.

이 서비스는 KB국민은행의 해외 제휴은행 네트워크를 활용한 실시간 해외송금 특화 서비스이다. 송금 대상은 아시아 주요 국가 캄보디아, 베트남, 몽골 등 20개국 대상이며 당일 미 달러화 송금 수취가 가능해 고객들은 기존 송금보다 신속하고 경제적인 해외송금을 할 수 있다.

이번 이벤트는 KB스타뱅킹, 리브 등 비대면채널에서 이벤트 대상 국가인 캄보디아, 베트남, 몽골 소재의 제휴은행으로 해외송금 시 은행간 이체수수료가 미화 10달러에서 3달러로 할인 적용되는 방식이다.

KB국민은행 관계자는 “캄보디아, 베트남, 몽골로 비대면 해외송금을 하는 고객을 위해 이벤트를 마련했다” 며 “앞으로도 해외송금 거래 고객에게 다양한 혜택을 제공하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr