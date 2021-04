[아시아경제 오현길 기자] 보험연수원은 보험계약관리 직무지식 습득과 실무역량 함양을 위한 민간자격인 '보험계약관리역(ICA)' 제2회 자격시험을 오는 7월3일 전국 5개 도시에서 동시에 실시한다고 21일 밝혔다.

보험계약관리역은 보험업계의 계약관리 및 고객서비스 역량 강화를 지원하기 위한 교육자격제도로, 작년 처음 도입돼 1회 시험에서 1256명의 합격자를 배출했다.

응시신청은 6월1일부터 10일까지 보험연수원 홈페이지를 통해 개별 접수하며, 합격자는 7월22일 발표할 예정이다.

