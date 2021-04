K쇼핑, 대한민국 대표브랜드 대상 6년 연속 T커머스 부문 1위

[아시아경제 임춘한 기자] K쇼핑은 6년 연속으로 대한민국 대표브랜드 대상에서 T커머스 부문 1위를 수상했다고 21일 밝혔다.

대한민국 대표브랜드 대상은 2006년부터 대한민국을 대표하는 브랜드를 선정하여 차별화된 시장 경쟁력 발굴과 강력한 브랜드 구축의 토대를 마련하고자 제정된 시상식이다. 이 상은 대한민국 대표브랜드 대상 선정위원회가 주관하고 동아닷컴, iMBC, 한경닷컴이 공동 주최하며 산업통상자원부, 동아일보, 한국경제신문이 후원하는 최고 권위의 브랜드 상이다.

이번 조사는 국내외 소비자를 대상으로 총 450개 부문, 2894개 브랜드에 관한 설문을 기반으로 진행하였으며 브랜드 전문가 및 실무자 27명이 정한 7가지 평가 항목에서 브랜드가 가진 경쟁력을 종합적으로 평가했다.

K쇼핑은 지난 2016년부터 6년 연속으로 T커머스 부문 1위를 굳건히 지켜오고 있다. 브랜드 최초상기도, 브랜드 차별화, 브랜드 신뢰도, 브랜드 품질, 브랜드 충성도 등 대부분의 평가 항목에서 1위를 차지해 고객 중심 브랜드로서의 가치를 인정받아 T커머스 대표 브랜드로 선정됐다.

한편, K쇼핑은 자사 모바일앱에서 즐길 수 있는 다양한 서비스를 선보이며 TV 플랫폼을 넘어 모바일까지 아우르는 커머스 사업 역량을 강화하고 있다. 매일 생방송으로 진행되는 모바일 라이브는 물론 홈쇼핑 업계 최초로 모바일 동영상 서비스인 K플레이를 론칭했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr