GS샵·GS리테일, 프라임위크 공동 행사…“일주일 내내 특별한 혜택”

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵과 GS리테일은 오는 28일까지 공동으로 ‘GS프라임위크’ 행사를 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 행사에서 GS샵과 GS리테일은 제철과일인 제스프리 키위와 이너뷰티 제품 뉴트리원라이프 콜라겐을 공동상품으로 선정하고 특별한 혜택으로 선보인다. 또한 TV홈쇼핑에서는 인기상품인 가히 멀티밤, 아디다스 바지,‘핏플랍 샌들 등을 판매한다.

GS샵 모바일에서는 각종 추가 혜택 있다. 오는 22일 명품 버버리를 구매하는 고객에게는 적립금을 최대 10%(최대 10만원) 적립해 준다. 21일 정관장은 온라인 최저가 대표상품 10개를 선보이며 구매 시 10% 적립금을 증정한다. 26일 나이키는 여름상품 최대 44% 할인 및 적립금 10%을, 28일 설화수·헤라 등 아모레퍼시픽 주요 브랜드는 인기품목 및 가정의달 선물세트를 선보이며 원데이 특가 밎 적립금 행사를 진행할 예정이다.

GS샵과 GS리테일 크로스 마케팅도 준비했다. GS샵에서 GS프라임위크 TV 대상 상품을 구매할 경우 적립금 10%를 받을 수 있으며 GS25 모바일 상품권 2000원도 함께 준다. GS리테일 구매고객 역시 일정금액 이상 구매할 경우 GS샵 모바일 상품권 5000원과 더팝 리워즈 5000점을 받을 수 있다.

