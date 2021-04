오종혁 "아내, 서울여자 외모에 전라도 사투리…호감 갔다"(비디오스타)

[아시아경제 김봉주 기자] 가수 겸 배우 오종혁이 아내와의 러브스토리를 공개했다.

20일 방송된 MBC 에브리원 예능 '비디오스타'에서는 오종혁이 출연해 웨딩사진을 공개했다.

녹화일 당시 결혼 전이었던 오종혁은 "방송이 나갈 때 쯤엔 유부남이다"라며 설렘을 드러냈다. 오종혁은 이달12일 결혼했다.

오종혁은 아내와의 첫 만남에 대해 "친구랑 커피를 마시러 갔다가 친구가 아는 동생을 커피숍에서 만났다"라면서 "친구가 그 아는 동생과 계속 이야기를 하기에, 자연스럽게 합석을 하게 됐고, 이야기를 나누게 됐다"라고 설명했다.

오종혁은 "아내가 얼굴은 서울에서 나고 자랐을 것 같은데 사투리를 쓰더라. 전라도 사투리를 썼다. 특별히 사투리를 쓰는 것을 좋아하던 건 아닌데 호감이 생기고 대화를 더 나누고 싶어졌다"라고 말했다.

그는 "아내가 본인은 사투리를 쓰는 줄 모르더라. 표준어를 쓰는 줄 안다"면서 "그런데 흥분하고 답답하면 사투리를 많이 쓴다"라고 덧붙였다.

오종혁 이날(녹화일) 아직 프러포즈를 못 했다고 밝혔다. MC들은 "프러포즈하라"고 부추겼다.

MC들의 성화에 오종혁은 "혜수야, 밥 안 굶기고 잘할게. 나랑 결혼하자. 사랑해"라고 공개 프러포즈를 했다.

한편 오종혁은 아이돌 그룹 클릭비로 데뷔한 뒤 뮤지컬에 진출해 14년째 배우로 활동하고 있다.

