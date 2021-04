[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)에 장애인의 날인 20일 거동이 불편한 장애인을 위한 후원물품이 전해져 훈훈함을 더했다.

구는 이날 오후 비영리사회단체인 (사)함께하는 사랑밭(이사 임광심)으로부터 장애인의 날 기념 후원물품을 기탁받았다. .

전달받은 성품은 전동휠체어 10대로 지역 내 도움이 필요한 장애인에게 전달될 예정이다.

노현송 구청장은 “장애인의 날을 맞아 지역사회에서 따뜻한 관심과 배려를 보여주고 계신 여러분들께 깊이 감사드린다”며 “장애인의 사회참여 기회를 확대하고 복지증진과 권익향상을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

