스킨앤스킨 스킨앤스킨 159910 | 코스닥 증권정보 현재가 263 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 263 2021.04.20 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-22일 [e공시 눈에띄네]코스닥-2일 스킨앤스킨, 유상증자 통해 공개 매각 추진 close 은 잠재력 있는 신규사업(의류 및 화장품 도소매 등)을 발굴해 회사의 경쟁력을 강화하고 기업가치를 극대화하고자 디엠아이컴퍼니를 합병한다고 20일 공시했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr