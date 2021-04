코웨이, AI기능 탑재 얼음정수기 ‘AIS 3.0 IoCare’ 출시

듀얼 냉각·UV살균 탑재…제빙 성능 및 얼음 위생관리 강화

[아시아경제 김희윤 기자] 코웨이는 정수 성능과 사용 편의성을 대폭 강화한 2021년형 얼음 정수기 '코웨이 아이스(AIS) 3.0 아이오케어(IoCare)'를 출시한다고 20일 밝혔다.

코웨이에 따르면 신제품은 지난해 출시한 아이스 정수기를 업그레이드한 제품이다. 정수 성능과 얼음 위생관리를 강화하고, 사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 맞춤형 케어 솔루션 '아이오케어'를 접목했다.

특히 이 제품은 RO멤브레인 필터 시스템을 차용해 더욱 강력한 정수 성능을 제공한다. 또한 국내외 공인 기관으로부터 총 104개 항목(중복 제외)에 대한 유해 물질 제거 성능을 검증받았다. 국내 KC 인증 항목 47종, 국제적 인증기관인 미국수질협회 WQA 인증 항목 79종, 노로젠 평가 항목 1종 등이다.

아울러 미국수질협회 WQA 골드 실(Gold Seal) 인증을 통해 물이 닿는 모든 부품에서 약 190가지 유해·독성물질 불검출, 제품의 구조적 완전성 시험 등 인증 규격을 통과했다고 코웨이 측은 덧붙였다.

얼음과 냉수는 듀얼 냉각 시스템이 각각 생산한다. 얼음 탱크에 탑재된 UV LED 램프는 하루 3번 2시간씩 탱크 곳곳을 자동 케어해 위생적으로 얼음을 관리한다.

맞춤형 케어 솔루션인 아이오케어는 날씨와 생활 환경 정보를 바탕으로 적절한 온도의 물을 마시도록 사용자에게 안내한다. 여기에 사용자 개인별로 일·월 단위 물 음용량 정보를 제공해 건강하게 물을 마시는 습관도 제안한다.

신제품은 인공지능(AI) 기술을 통해 제품 상태를 스스로 진단한다. 이상을 발견하면 고장 정보와 해결 방법도 LCD 화면으로 안내한다. 가로 길이 27㎝로 공간 효율성도 뛰어나다는 게 코웨이 측의 설명이다.

박찬정 코웨이 환경기술연구소장은 “코웨이 AIS 3.0 IoCare는 얼음정수기의 가장 중요한 본질인 깨끗한 물과 얼음을 제공하기 위한 정수 성능 강화와 함께 혁신 기술을 통해 소비자 사용성을 한층 업그레이드 시킨 제품”이라고 말했다.

