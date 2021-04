오후 코스피, 외국인·기관 순매수 속 3220선 등락

[아시아경제 이민지 기자]코스피시장에 외국인과 기관의 순매수세가 이어지는 가운데 코스피가 3220선에서 등락을 거듭하고 있다.

20일 오후 12시 53분 코스피는 전 거래일 대비 0.65%(20.49포인트) 오른 3219.33을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전거래일 대비 0.02%(0.53포인트) 내린 3198.31로 출발했지만 이내 상승 전환했다. 투자자 동향을 보면 외국인과 기관은 각각 1523억원, 864억원어치 주식을 사들였다. 개인은 홀로 2477억원어치 주식을 팔아치웠다.

코스피 시장에서 시가총액 상위종목을 보면 삼성전자는 전 거래일 대비 0.72% 오른 8만3900원에 거래됐다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 390,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 278,413 전일가 390,000 2021.04.20 13:19 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지개인 순매수에 코스피 장 초반 3200선 회복3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥 close (0.13%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 887,000 전일대비 6,000 등락률 +0.68% 거래량 141,392 전일가 881,000 2021.04.20 13:19 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지개인 순매수에 코스피 장 초반 3200선 회복3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥 close (0.45%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 839,000 전일대비 9,000 등락률 +1.08% 거래량 77,715 전일가 830,000 2021.04.20 13:19 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지바이오 대장주 삼바·셀트리온, 수급에 엇갈린 주가개인 순매수에 코스피 장 초반 3200선 회복 close (1.08%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 500 등락률 +0.42% 거래량 2,017,732 전일가 119,000 2021.04.20 13:19 장중(20분지연) 관련기사 제가 말씀드렸죠? “카카오” 향후 주가의 비밀! 망설이면 늦습니다!외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지개인 순매수에 코스피 장 초반 3200선 회복 close (0.42%) 등도 상승했다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.17%(1.76포인트) 오른 1031.22를 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.03%(0.28포인트) 내린 1029.18로 출발해 내림세를 지속했지만, 개인의 순매수 규모가 커지지 상승 전환했다. 투자자 동향을 보면 개인은 홀로 1263억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 782억원, 248억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목 중에선 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 209,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 507,251 전일가 209,400 2021.04.20 13:19 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지개인 순매수에 코스피 장 초반 3200선 회복3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥 close (0.19%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 149,000 전일대비 3,600 등락률 +2.48% 거래량 235,652 전일가 145,400 2021.04.20 13:19 장중(20분지연) 관련기사 CJ오쇼핑, 디지털 경쟁력 강화 … IT 인프라·인력 확충3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파 close (2.68%)가 상승했고, 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 131,500 전일대비 3,500 등락률 -2.59% 거래량 697,038 전일가 135,000 2021.04.20 13:19 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매수에 코스피 장 초반 3200선 회복3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수 close (-2.37%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 156,700 전일대비 3,700 등락률 -2.31% 거래량 170,405 전일가 160,400 2021.04.20 13:19 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매수에 코스피 장 초반 3200선 회복3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수 close (-2.24%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 66,800 전일대비 1,700 등락률 -2.48% 거래량 111,587 전일가 68,500 2021.04.20 13:19 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지개인 순매수에 코스피 장 초반 3200선 회복3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥 close (-2.04%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 57,400 전일대비 700 등락률 -1.20% 거래량 437,226 전일가 58,100 2021.04.20 13:19 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수에 코스피 오전 중 3200선 유지개인 순매수에 코스피 장 초반 3200선 회복3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥 close (-1.03%)도 하락했다.

