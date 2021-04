일진복합소재, '일진하이솔루스'로 사명 변경

[아시아경제 이준형 기자] 일진복합소재는 사명을 '일진하이솔루스'로 변경한다고 20일 밝혔다.

하이솔루스(Hysolus)는 높다는 뜻의 하이(high)와 수소의 영어 표현인 하이드로겐(hidrogen), 해법을 의미하는 솔루션(solution)의 합성어다. 새 사명에는 수소연료저장 솔루션 기업으로 도약하려는 의지가 담겼다는 게 회사의 설명이다.

일진하이솔루스는 2014년 현대자동차의 투산 수소전기차를 시작으로 수소전기차 넥쏘에도 수소탱크를 독점 공급하고 있다. 지난해 11월부터는 현대자동차의 차세대 수소버스에도 수소연료저장 솔루션을 공급한다.

또한 일진하이솔루스는 드론, 철도, 선박용 수소연료저장 솔루션과 수소물류용 장비 '튜브스키드' 등 제품 포트폴리오를 확대하고 있다.

안홍상 일진하이솔루스 대표는 "이번 사명 변경으로 임직원 전체가 새 출발을 하겠다는 각오를 다지겠다"면서 "새 사명에 걸맞게 세계 최고의 수소연료저장 솔루션 기술로 친환경 미래 사회를 선도하겠다"고 말했다.

