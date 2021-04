원안위, 日 규제위에 오염수 처분계획 정보공개 요구

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 일본 원자력규제위원회(규제위)에 향후 후쿠시마 원전 오염수 해양방출 처분계획과 관련한 심사 및 모니터링 방안에 대한 질의서를 발송했다.

원자력안전위원회는 19일 이 같은 내용을 담은 질의서를 일본 규제위에 발송하고 심사과정에 대한 투명한 정보 공개를 요구했다.

원안위는 질의서를 통해 도쿄전력의 처분계획 공유를 요구하고 관련 심사 기준, 절차 및 기한 등에 관해 질의했다. 특히 다핵종제거설비(ALPS)의 지속적인 성능 검증과 오염수 처리·배출 과정의 모니터링, 제3자 검증 계획 등에 대해서도 관련 정보를 신속히 공유해 달라고 요구했다.

앞서 원안위는 지난 14일에도 일본 정부의 오염수 해양방출 방침 결정에 대한 우려를 전달한 바 있다. 도쿄전력의 처분계획에 대한 객관적이고 독립적인 심사와 신속·투명한 정보공개도 요구했다.

원안위 측은 "앞으로도 해당 오염수 처분계획에 대한 일본 규제위의 심사과정에 대해 지속적인 모니터링과 자료 요구를 통해 우리 국민의 건강과 안전을 확보하기 위한 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr