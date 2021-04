"어린이날 U+아이들나라서 '콩순이'와 언택트 콘서트"

[아시아경제 조슬기나 기자]LG유플러스는 5월 가정의달과 어린이날을 맞아 온택트 키즈콘서트 ‘콩순이와 친구들의 음악여행’ VOD를 U+아이들나라에서 제공한다고 20일 밝혔다.

뮤지컬 ‘콩순이와 친구들의 음악여행’은 LG유플러스가 롯데문화재단과 공동으로 제작하고 콩순이, 시크릿 쥬쥬, 또봇V 등 아이들이 좋아하는 인기캐릭터들이 출연하는 오리지널 콘텐츠다.

매년 어린이날마다 2000석 규모의 롯데콘서트홀에서 어린이 콘서트가 열렸지만, 올해는 코로나19로 인해 관람이 어려운 상황임을 감안해 집안에서 콘서트를 관람할 수 있는 ‘온택트 콘서트’로 기획됐다.

이번 콘서트는 배우들의 움직임을 여러 대의 카메라로 밀착 촬영한 영상이 애니메이션과 합쳐진 것이 특징이다. 만화주제가는 물론 오케스트라의 환상적인 클래식 음악 연주가 어우러져, 아이들이 편안한 장소에서 함께 즐길 수 있도록 구성됐다.

온라인으로 공연되는 ‘콩순이와 친구들의 음악여행’은 4월 21일부터 U+tv와 U+아이들나라, 롯데홈쇼핑 등을 통해 VOD구매(가격 1만4300원, VAT포함) 후 소장해 관람하거나, 스마트폰으로 U+아이들나라 앱 설치 후 관람 가능하다.

LG유플러스는 어린이날을 맞이해서 U+tv와 모바일앱으로 U+아이들나라를 이용하는 고객을 대상으로, 콩순이, 옥토넛, 엄마까투리 등 인기 캐릭터의 율동동요 콘텐츠 600여편도 무료로 제공한다.

문현일 LG유플러스 아이들나라사업담당은 “코로나19로 인해 공연장을 가지 못하는 아이들이 집에서도 가족과 함께 즐길 수 있는 공연 콘텐츠가 되기를 기대한다”며 “지속적으로 아이들을 위한 유익하고 차별화된 콘텐츠를 제공하겠다”고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr