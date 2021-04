[아시아경제 이준형 기자] 프레스티지바이오로직스 프레스티지바이오로직스 334970 | 코스닥 증권정보 현재가 17,400 전일대비 1,450 등락률 -7.69% 거래량 4,500,112 전일가 18,850 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 "이번 주 안으로는 꼭 매수하라" 꼭 사야 할 '초특급 유망주' 프레스티지바이오, 특허 기술로 단시간 코로나백신 대량생산 가능 "좋은 종목 정보 찾으세요?" 저희가 답을 드리죠 close 는 제2공장 증축 확장 등에 약 806억원을 투자한다고 19일 공시했다.

이번 투자금액은 자기자본의 78.18%다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr