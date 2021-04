‘당신의 관심이 행복한 보성을 만듭니다’

[아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군(군수 김철우) 벌교읍행정복지센터와 벌교읍희망드림협의체는 19일 벌교역 광장 등에서 복지사각지대 해소를 위한 가두 캠페인을 전개했다.

이번 복지사각지대 발굴 캠페인에는 벌교읍희망드림협의체(선남규, 조효익 공동위원장)와 벌교읍 행정복지센터 직원, 주민 등 50여 명이 함께했다.

봉사자들은 5일시장을 돌며 국가나 지자체, 민간의 도움이 필요하지만 지원을 받지 못하고 있는 복지 사각지대의 소외계층을 위해 주민들의 관심을 호소했다.

선남규 벌교읍장은 “앞으로도 지속적인 복지사각지대 발굴을 위해 현장 중심의 찾아가는 복지서비스 행정에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 이날 캠페인에서는 일회용 쓰레기 감소를 위해 제작한 장바구니를 전달하며 생활 속 쓰레기 줄이기 실천운동도 병행했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr