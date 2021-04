NS홈쇼핑, 조항목 대표 단독 체제로 "차별화된 혁신할 것"

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 19일 이사회를 열고 5월1일부로 도상철·조항목 공동대표 체제에서 조항목 대표 단독 체제로 전환키로 결정했다고 밝혔다.

NS홈쇼핑은 "지난해 11월 도상철·조항목 공동대표 체제로 변경했으나 도 대표가 개인 사정으로 사의를 표함에 따라 다음 달부터 조 대표 단독 체제로 새롭게 출발한다"고 말했다.

회사는 "지난 14년간 NS홈쇼핑을 이끌어온 도 대표는 2002년 임원으로 합류, 고객경영지원본부를 맡아 고객 중심 경영체계를 정착시켰다"며 "2007년 10월 대표이사에 취임, 취임 당시 4884억원이던 취급액을 지난해 1조5155억원으로 성장시켰다"고 설명했다.

이번에 단독 대표이사로 선임된 조 대표는 2002년 NS홈쇼핑에 합류해 채널전략팀, 미디어사업본부, SB사업본부, TV사업부문 등 주요 보직을 담당했다. 2017년부터 NS홈쇼핑의 최고운영책임자(COO)를 맡아 모든 채널의 사업 조직을 총괄 관리했다.

조 대표는 "NS홈쇼핑이 변화와 혁신의 폭을 넓혀갈 수 있도록 할 것"이라며 "차별화된 혁신을 통해 미래에도 지속성장이 가능한 경쟁력과 경영 체계를 구축하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr