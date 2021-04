'공직자 투기 의혹'‥ 강원 공직자, 역세권 개발지·배후도시 부동산 소유 확인

강원도, '공직자 부동산 투기 의혹' 1차 조사 결과 발표

도 감사위원장, "현행법 위반 의심 사례 수사 의뢰 방침"

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 공직자 일부가 동서고속화철도 등 역세권 개발 구역과 배후 도시 등지에 부동산을 소유한 것으로 조사됐다.

강원도는 19일 "한국토지주택공사(LH) 부동산 투기 의혹과 관련해 도 내 공직자들의 투기 여부 점검 1차 조사를 했다"며 이같이 밝혔다.

도는 내부 정보를 이용한 부동산 투기 여부 점검을 위해 지난달 15일부터 특별 대책반을 편성, 투기 의혹 신고 접수와 조사에 착수했다.

최근 개발 계획이 확정된 춘천수열에너지 지구를 비롯해 동서고속철도 역세권과 배후 도시(속초·화천·양구·인제·양양·고성) 주변 1Km 이내를 대상으로 조사가 이뤄졌다.

1차 조사는 투기 의심 지역의 2014년까지 토지 보유 현황을 파악하고, 2016년부터 5년간 취득세 납부 자료를 토대로 공직자 여부 파악과 현지 조사를 병행했다.

토지 보유는 2만 935필지(춘천 1643, 속초 4335, 화천 2887, 양구 3772, 인제 3559, 고성 3263, 양양 1476)이며, 취득세 납부자는 2만 9876명(중복자 포함)이다.

해당 7개 시·군 조사 결과 85명의 공직자(도 9, 시군 76)가 156필지 부동산을 소유했다. 이중 도 공무원(현직 8, 퇴직 1)은 16필지를, 시·군 공무원(현직 59, 퇴직 17)은 140필지를 소유했다.

또한, 공직 비리 익명신고센터와 우편으로 총 7건(양구 역세권 3건, 양양 낙산도립공원 2건, 횡성 도로 1건, 도청이전부지 1건)이 접수됐다.

'특정 지역의 투기가 있다'는 유사한 내용의 의혹 제기와 투기 의심 지역 이외 제보도 일부 있었다.

어승담 도 감사위원장은 "1차 조사 결과를 토대로 4월 말까지 토지 소유 공직자에 대해 매매 등 취득 경위 분석과 토지 사용 현황, 근무 부서 파악을 통해 내부 정보 이용 여부를 조사할 계획"이라며 "현행법 위반과 의심 사례가 발견되면 수사 의뢰할 예정"이라고 밝혔다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr