철도공단, 미래전략연구원 신설 등 조직개편

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 철도 싱크탱크 기능 확립과 철도인프라 관리자 역할 강화에 초점을 맞춰 조직을 전면 개편했다고 19일 밝혔다.

우선 철도공단은 조직개편을 통해 이사장 직속의 미래전략연구원을 신설하고 산하에 정책개발처와 기술연구처를 설치해 철도정책 개발 및 철도 핵심기술 연구를 추진키로 했다.

또 시설본부 직제를 상향조정해 철도시설 관리자의 위상을 높이고 산하에 시설설계부와 통신개량부를 신설해 개량사업 설계와 시공기능 전문성을 강화한다.

철도망구축사업이 지속적으로 늘어나는 것에 선제적으로 대비하기 위한 조치로 토목설계처 토목설계 3부와 수도권본부 수도권광역사업단도 신설했다. 이를 통해 신규 철도건설이 적기에 추진될 수 있도록 한다는 게 철도공단의 전략이다.

조직개편과 함께 친환경·저탄소 녹색철도 이미지를 반영한 새로운 CI도 개발했다. 신규 CI는 기존 CI의 금색부분에 녹색을 적용함으로써 지속가능한 철도중심의 교통체계를 구축하고 탄소중립을 실현하겠다는 의지를 담았다.

철도공단 김한영 이사장은 “철도공단은 조직개편으로 4차 산업혁명과 철도인프라 디지털화 등 미래 교통 트렌드에 신속히 대응하고 2050 탄소중립 등 지속가능한 철도 교통체계를 구축하는 데 주력할 것”이라며 “이외에도 노후시설 개량과 철도 핵심기술 개발에도 적극 투자해 국민이 안전하고 쾌적한 철도서비스를 제공받을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

