허성무 시장 "진해신항 조성에 대비한 녹산-진해 광역철도 계획 반영 필요해"

대도시권광역교통위원회 위원장에 광역교통 현안 건의

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 허성무 창원시장이 19일 최기주 대도시권광역교통위원회 위원장을 만나 광역교통 관련 핵심 현안 지원을 건의했다.

최기주 위원장은 창원시가 역점을 두어 추진하고 있는 S-BRT, 수소트랩 도입 현장과 성주사역 환승센터를 방문하고 정부 차원의 지원방안을 논의하기 위해 창원시를 찾았다.

대도시권광역교통위원회(대광위)는 광역교통 행정체계를 일원화하고 광역철도·도시철도·BRT·혼잡도로 등 광역교통체계의 효율성을 증진하기 위해 2019년 3월 출범된 광역교통 전담 기구다.

허성무 시장은 최기주 위원장과의 면담을 통해 대광위에서 선정한 S-BRT 시범사업의 원활한 사업추진을 위해 S-BRT의 국비 지원율 50에서 60% 상향과 수소트랩 도입을 위해 타당성 조사의 제도 개선 필요성을 설명했다.

또한 진해 신항의 조성이 확정되고 창원과 부산의 광역교통 수요 증가에 대비하기 위해 녹산-진해 광역철도가 제4차 대도시권 광역교통 시행계획에 반영돼야 한다고 설명했다.

광역철도 사업이 계획 수립에서 개통까지 10년 정도 소요됨을 고려할 때 이번 4차 국가철도망구축계획에 반드시 반영돼야 한다는 것이다.

이어 대구와의 광역통행량도 고려해 창원산업선을 건설해 광역철도 기능을 수행해야 한다고 설명했다.

창원과 대구를 연결하는 중부내륙고속도로의 교통량이 매년 큰 폭으로 증가해 상시적인 지·정체가 발생하는 만큼 도로교통 수송의 한계에서 벗어나 철도수송으로의 전환이 필요하다는 것이다.

허 시장은 "광역철도 중심의 교통망 확충이야말로 수도권의 과밀을 억제하고 비수도권의 활성화와 부·울·경 메가시티 플랫폼 구축의 토대가 될 것"이라며, "특례시 규모에 맞는 광역교통시설 확충을 위해 필요한 사항은 중앙부처와 적극적으로 공유하고 협력해 현안 사업이 원활히 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr