3200선 내준 코스피, 새 길 걷는 코스닥

4일 연속 순매수하던 외국인, 순매도로 돌아서

코스닥 1029 마감…2000년 9월6일 이후 최고가

外人·기관 쌍끌이 매수 유입

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 장중 상승세를 유지하지 못한 채 3200 밑으로 떨어지며 마감했다. 반면 코스닥은 꾸준히 상승세를 유지하며 20여년만의 최고 종가를 기록했다.

19일 코스피는 전거래일 대비 0.01%(0.22포인트) 오른 3198.84에 장을 마쳤다. 3201.11로 강보합 출발 이후 3214.45까지 올라갔지만 오후 들어 상승분을 반납하며 끝내 3200 아래로 떨어졌다.

개인 홀로 3904억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 3009억원, 1163억원어치를 순매도했다. 지난 4거래일 연속 순매수를 보였던 외국인이 매도세로 돌아섰다.

상승 업종과 하락 업종이 비슷한 숫자였다. 운수창고(1.89%), 철강·(1.60%), 의약품(1.10%), 보험(0.82%) 등이 올랐고 증권(-1.08%), 운수장비(-0.47%), 서비스업(-0.46%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목 대부분 하락했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 881,000 전일대비 16,000 등락률 -1.78% 거래량 262,748 전일가 897,000 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수LG화학, 9종 제품 국내 최초 친환경 국제인증장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파 close 의 낙폭이 -1.7%로 가장 컸다. 이어 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,700 전일대비 1,200 등락률 -1.38% 거래량 3,870,667 전일가 86,900 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식 카톡방'의 무료 선언!장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파다시 상승장, 주도주는 무엇?…증권 업계, 공식 살펴보니 close (-1.3%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 688,000 전일대비 6,000 등락률 -0.86% 거래량 210,395 전일가 694,000 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파외국인, 3주 연속 '사자'…LG화학 사고 삼성SDI 팔고 close (-0.8%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,300 전일대비 600 등락률 -0.72% 거래량 15,198,888 전일가 83,900 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 오로스테크놀로지, 반도체 공급난 속 국내 유일 웨이퍼 계측기술 부각 강세3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수文 대통령 추진!! 삼성-현대 빅딜 ‘국산화’ 최대 수혜 株! 딱! 말씀드립니다! close (-0.7%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 230,000 전일대비 1,500 등락률 -0.65% 거래량 712,215 전일가 231,500 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 '제로백 4.9초' 제네시스 전기차, 세계시장 공략(종합)현대차, 상하이모터쇼서 아이오닉5 中 첫 공개 "판도 바꾼다"장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파 close (-0.6%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 390,000 전일대비 1,500 등락률 -0.38% 거래량 447,108 전일가 391,500 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파코스피 혼조세 소폭 상승 마감.. 3200 코앞코스피 3200 돌파.. 美증시·금리·지표 안정 close (-0.3%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 830,000 전일대비 1,000 등락률 -0.12% 거래량 446,827 전일가 831,000 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파외국인, 3주 연속 '사자'…LG화학 사고 삼성SDI 팔고 close (-0.1%) 등의 순서였다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 309,500 전일대비 1,500 등락률 +0.49% 거래량 557,475 전일가 308,000 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파[클릭 e종목]"셀트리온, 코로나치료제 생산량 기대 이하" 전망…목표가 close (0.4%)과 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 138,000 전일대비 500 등락률 +0.36% 거래량 1,884,068 전일가 137,500 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 오로스테크놀로지, 반도체 공급난 속 국내 유일 웨이퍼 계측기술 부각 강세장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파다시 상승장, 주도주는 무엇?…증권 업계, 공식 살펴보니 close (0.3%)만 올랐다.

반면 코스닥은 상승세를 끝까지 유지하며 장을 마쳤다. 전거래일보다 0.77%(7.84포인트) 오른 1029.46으로 마감한 것이다. 2000년 9월6일 1074.10 이후 종가 기준 최고가다. 1022.06으로 강보합 개장 후 꾸준히 상승세를 유지했다.

코스닥 시장에서는 반대로 외국인과 기관이 각각 917억원, 593억원을 순매수했다. 개인은 1106억원 순매도했다.

상승한 업종이 다수였다. 화학(1.14%), 유통(1.13%), 비금속(1.04%), 일반전기전자(0.91%) 등의 순서였다. 금융(-1.52%), 오락·문화(-1.32%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 10위 종목 대부분 올랐다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 209,400 전일대비 10,400 등락률 +5.23% 거래량 1,423,944 전일가 199,000 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 의 상승폭이 5.2%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 160,400 전일대비 4,400 등락률 +2.82% 거래량 291,028 전일가 156,000 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파코스피 3200 돌파.. 美증시·금리·지표 안정 close (2.8%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 68,500 전일대비 1,500 등락률 +2.24% 거래량 277,017 전일가 67,000 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파코스피 3200 돌파.. 美증시·금리·지표 안정외국인이 이끈 코스피…3170 턱밑서 장 마감 close (2.2%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 135,000 전일대비 2,400 등락률 +1.81% 거래량 1,094,257 전일가 132,600 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파코스피 3200 돌파.. 美증시·금리·지표 안정 close (1.8%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 187,400 전일대비 2,700 등락률 +1.46% 거래량 206,466 전일가 184,700 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파[클릭 e종목]"에코프로비엠, 양극재 사업 경쟁력 올해 실적 개선" close (1.4%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 145,400 전일대비 1,800 등락률 +1.25% 거래량 151,510 전일가 143,600 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파CJ ENM & 스튜디오드래곤 시총 엎치락뒤치락외국인이 이끈 코스피…3170 턱밑서 장 마감 close (1.2%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 359,600 전일대비 2,700 등락률 +0.76% 거래량 47,526 전일가 356,900 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파코스피 혼조세 소폭 상승 마감.. 3200 코앞 close (0.7%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,350 전일대비 150 등락률 +0.43% 거래량 849,636 전일가 35,200 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파코스피, 외인·기관 동반 매수 '3180선' 마감 close (0.4%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 58,100 전일대비 200 등락률 +0.35% 거래량 881,341 전일가 57,900 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파[클릭 e종목]“넷마블, 신작 기대감 커진다”코스피, 외인 사자에 상승폭 확대 '3180선' 회복 close (0.3%) 등의 순서였다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 92,200 전일대비 800 등락률 -0.86% 거래량 164,423 전일가 93,000 2021.04.19 15:30 장마감 관련기사 3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파코스피 혼조세 소폭 상승 마감.. 3200 코앞 close 만 유일하게 -0.8% 하락했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr