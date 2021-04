中관영매체, 한국 관광 기사 게재…한한령 완화 기대

관광공사 베이징 지사장 인터뷰, "한중 수교 30주년 양국 교류 확대 기대"

환구시보는 방탄소년단(BTS) 밴 플리트상 수상 소감 왜곡 보도한 매체

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 관영 매체가 한국관광공사 베이징 유진호 지사장의 인터뷰 기사를 게재, 한한령(한류 제한령) 완화에 대한 기대감이 높아지고 있다.

환구시보는 19일자 신문에 '산동에서 닭이 울면 인천에서 들린다'라는 유 지사장의 발언을 소개했다.

유 지사장은 인터뷰에서 올해 한중 문화교류의 해와 내년 한중 수교 30주년을 강조한 뒤 "내년 베이징 동계올림픽이 양국 간 우호 관계를 촉진할 것"이라며 "스키 등을 중심으로 하는 한중 동계스포츠 관광 교류도 확대되길 기대한다"라고 밝혔다.

또 "한국관광공사는 중국인 관광객들에게 스마트하고 따뜻한 관광 기회를 제공하기 위해 노력했다"라며 "코로나19 이후 다른 어떤 나라보다 먼저 한중 간 관광교류가 재개되기를 기대한다"라고 말했다.

앞서 환구시보 지난 12일자 신문에서도 우리나라 아이돌그룹 엑소(EXO)와 경희궁을 배경으로 한 한국관광공사 광고를 실었다. 광고는 한국을 체험하고 한국의 과거와 현재를 느껴본 적이 있느냐는 내용이다. 이 신문은 앞으로 부산과 강릉 등을 소개하는 광고도 실을 예정이다.

환구시보는 중국 공산당 기관지인 인민일보의 자매지로 신화통신과 CCTV 등과 함께 중국 5대 관영매체 중 하나로 꼽힌다. 특히 이 매체는 민족주의를 자극하는 기사를 종종 다뤄 한국과 종종 마찰을 빚기도 했다. 이 매체는 김치의 중국 기원설 등을 다룬 바 있다. 지난해에는 방탄소년단(BTS) 밴 플리트상 수상 소감을 왜곡 보도, 큰 반발을 불러오기도 했다.

이번 인터뷰 기사와 광고 게재는 중국 정부가 한한령 해제 등 한국 관광에 대해 긍정적인 신호를 보낸 것이 아니냐라는 해석도 나오고 있다.

반면 미ㆍ중 갈등으로 우군찾기에 바쁜 중국이 수교 30주년을 빌미로 한국에 한한령 해제라는 당근을 제시한 것 아닌가라는 불편한 시각도 존재한다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr