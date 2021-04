코로나로 부모 실직·폐업한 대학생에 '특별근로장학금' 지원

26일부터 30일까지 접수…5개월간 월 최대 89만원 지원

기존 국가장학금 받은 대학생·학자금 대출자도 신청 가능



[아시아경제 한진주 기자] 코로나19로 부모가 실직했거나 폐업해 가계가 어려워진 대학생들에게 특별 장학금이 지급된다.

19일 교육부와 한국장학재단은 대학생 1만명에게 총 250억원 규모의 '코로나19 위기가구 특별근로장학금'을 지원한다고 밝혔다. 특별근로장학금은 기존 국가장학금과 별도로 추가로 지원하는 장학금이다.

지난해 1월20일 이후 부모의 실직이나 폐업 등으로 인해 경제적으로 어려워진 대학생(학부 재학생)을 선발해 5월부터 5개월 간 월 최대 89만원을 지원한다.

특별근로장학금은 이달 26일부터 30일까지 한국장학재단 홈페이지에서 신청하면 된다. 기존 국가장학금 수혜자나 학자금 대출자도 신청할 수 있다. 직전학기 성적이 C0 이상이어야하며 근로한 시간에 따라 장학금을 지원받을 수 있다.

심사를 위한 부모의 실직·폐업 정보는 기존의 한국장학재단 정보 제공 동의를 신청하면 일괄적으로 확인 된다. 학생이 직접 부모의 실직·폐업 증빙 자료를 대학에 제출할 수도 있다.

선발된 학생은 대학이 배정한 교내외 기관에서 근로하게 된다. 하루 8시간, 학기 중 20시간(방학 중 40시간)까지 근로 가능하다. 코로나19 확산에 따라 근로기관의 상황 등을 고려해 재택근로도 가능하다. 장학금과 관련한 자세한 사항은 한국장학재단 홈페이지나 콜센터에서 확인하면 된다.

유은혜 부총리 겸 교육부장관은 "그간의 국가장학금 지원 등과 더불어 이번 추경사업을 신속히 집행해 형편이 어려운 대학생들에게 등록금과 생활비 마련에 조금이나마 보탬이 되도록 하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr