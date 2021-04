NH투자증권, KIS채권평가와 전략적 지수사업 업무협약

[아시아경제 이선애 기자] NH투자증권은 KIS채권평가와 '전략적 지수사업 제휴 협약(MOU)'을 여의도 신사옥에서 체결했다고 19일 밝혔다. 이날 협약식에는 정용석 NH투자증권 부사장, 윤기 KIS채권평가 대표 등이 참석했다.

협약을 통해 NH투자증권은 국내외 다양한 채권과 채권 상장지수펀드(ETF)에 투자하는 지수 개발을 진행한다. 금융 시장의 최대 화두인 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 지수의 기반을 마련하기 위해 NH투자증권의 지수 개발·산출의 노하우와 KIS채권평가의 채권 평가 기술이 합쳐진 'KIS-iSelect ESG 채권 지수(가칭)' 개발을 추진한다

KIS채권평가는 채권의 정확한 발행 및 유통, 실거래 데이터를 입수해 데이터베이스(DB)화하고 있으며, 금융공학적 방법과 정보기술(IT) 융합을 통해 금융상품 평가에 있어 표준화된 솔루션을 제공한다. 이를 바탕으로 NH투자증권과 함께 시장 수요를 신속히 반영할 수 있는 ESG 채권 지수 개발을 진행할 계획이다.

국내외 채권 및 채권 ETF와 같이 다양한 상품을 추종하는 테마형 채권 지수도 개발할 예정이다. NH투자증권 리서치본부의 조사분석 역량과, KIS채권평가의 데이터 체계의 시너지 효과가 커질 것으로 보인다.

정용석 부사장은 "업계 최고 신뢰와 명성을 자랑하는 금융상품 평가 전문회사인 KIS채권평가와 신규 지수 개발 파트너가 돼 매우 기쁘다"며 "NH투자증권의 지수 개발 노하우와 함께 ESG 뿐만 아니라 한국 패시브 시장의 패러다임을 이끌어 낼 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

