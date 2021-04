3200 안착한 코스피…개인·기관 양매수

코스닥은 1%가량 상승

[아시아경제 이민우 기자] 오전 한때 3100대로 내려갔던 코스피가 3200을 웃도는 수준을 유지하고 있다. 외국인 홀로 순매도를 보이는 가운데 개인과 기관은 매집하는 분위기다.

19일 오후 1시36분 기준 코스피는 전거래일보다 0.30%(9.60포인트) 오른 3208.22를 기록했다. 3201.11로 강보합 출발 이후 3100대로 내려가며 주춤하는 모습을 보였지만 이내 곧 3200선을 회복했다.

최근 4거래일 연속 순매수를 보였던 외국인은 847억원을 순매도한 가운데 오전 매도세였던 기관도 순매수로 돌아섰다. 112억원어치를 사들였다. 개인은 1260억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 상승세다. 의약품의 상승폭이 2.44%로 가장 컸다. 이어 운수창고(1.58%), 철강·금속(1.49%), 의료정밀(0.96%) 등의 순서였다. 증권(-0.81%), 종이·목재(-0.35%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 842,000 전일대비 11,000 등락률 +1.32% 거래량 375,653 전일가 831,000 2021.04.19 14:10 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파외국인, 3주 연속 '사자'…LG화학 사고 삼성SDI 팔고 코스피 혼조세 소폭 상승 마감.. 3200 코앞 close 의 상승폭이 3.37%로 가장 컸다. 이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 312,500 전일대비 4,500 등락률 +1.46% 거래량 433,196 전일가 308,000 2021.04.19 14:10 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파[클릭 e종목]"셀트리온, 코로나치료제 생산량 기대 이하" 전망…목표가코스피 3200 돌파.. 美증시·금리·지표 안정 close (1.46%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 120,000 전일대비 1,000 등락률 +0.84% 거래량 4,428,325 전일가 119,000 2021.04.19 14:10 장중(20분지연) 관련기사 제가 말씀드렸죠? “카카오” 향후 주가의 비밀! 다시 말씀드립니다.장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파다시 상승장, 주도주는 무엇?…증권 업계, 공식 살펴보니 close (0.84%) 등의 순서였다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 888,000 전일대비 9,000 등락률 -1.00% 거래량 172,493 전일가 897,000 2021.04.19 14:10 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 9종 제품 국내 최초 친환경 국제인증장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파외국인, 3주 연속 '사자'…LG화학 사고 삼성SDI 팔고 close (-0.89%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 689,000 전일대비 5,000 등락률 -0.72% 거래량 153,488 전일가 694,000 2021.04.19 14:10 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파외국인, 3주 연속 '사자'…LG화학 사고 삼성SDI 팔고 코스피 3200 돌파.. 美증시·금리·지표 안정 close (-0.86%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,500 전일대비 400 등락률 -0.48% 거래량 11,150,726 전일가 83,900 2021.04.19 14:10 장중(20분지연) 관련기사 文 대통령 추진!! 삼성-현대 빅딜 ‘국산화’ 최대 수혜 株! 딱! 말씀드립니다!‘쿠팡’도 하지 못했다!! 삼성-LG 최대 수혜 ‘이 기업’!! 놓치면 후회합니다올해 반도체 설비투자 사상 최대 전망…국내 장비업계 '반색' close (-0.48%) 등은 떨어졌다.

코스닥도 오름세다. 같은 시간 전거래일 대비 0.98%(10.00포인트) 오른 1031.62를 나타냈다. 1022.06으로 개장한 뒤 꾸준히 상승세를 보였다.

오전에는 개인 홀로 순매수였지만 오후 들어 개인은 545억원 순매도로 전환했다. 반면 외국인과 기관은 각각 758억원, 171억원어치를 순매수했다.

다수 업종이 상승세다. 반도체의 상승폭이 4.13%로 가장 컸다. 이어 IT H/W(2.62%), 기계·장비(1.55%), 유통(1.44%) 등의 순서였다. 오락·문화(-1.12%), 금융(-0.94%), 운송장비·부품(-0.66%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 10위 종목 대부분 올랐다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 212,400 전일대비 13,400 등락률 +6.73% 거래량 1,155,196 전일가 199,000 2021.04.19 14:10 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제코스피 혼조세 소폭 상승 마감.. 3200 코앞 close 의 상승폭이 6.18%로 가장 컸다. 이어 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 160,200 전일대비 4,200 등락률 +2.69% 거래량 234,301 전일가 156,000 2021.04.19 14:10 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파코스피 3200 돌파.. 美증시·금리·지표 안정코스피, 외인·기관 동반 매수 '3180선' 마감 close (2.44%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 135,400 전일대비 2,800 등락률 +2.11% 거래량 913,547 전일가 132,600 2021.04.19 14:10 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파코스피 3200 돌파.. 美증시·금리·지표 안정코스피, 외인·기관 동반 매수 '3180선' 마감 close (2.26%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 187,900 전일대비 3,200 등락률 +1.73% 거래량 177,297 전일가 184,700 2021.04.19 14:10 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파[클릭 e종목]"에코프로비엠, 양극재 사업 경쟁력 올해 실적 개선"코스피, 외인·기관 동반 매수 '3180선' 마감 close (1.62%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 360,700 전일대비 3,800 등락률 +1.06% 거래량 38,327 전일가 356,900 2021.04.19 14:10 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파코스피 혼조세 소폭 상승 마감.. 3200 코앞외국인이 이끈 코스피…3170 턱밑서 장 마감 close (1.46%) 등의 순서였다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,750 전일대비 450 등락률 -1.28% 거래량 562,011 전일가 35,200 2021.04.19 14:10 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파코스피, 외인·기관 동반 매수 '3180선' 마감코스피, 외인 사자에 상승폭 확대 '3180선' 회복 close (-1.42%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 92,600 전일대비 400 등락률 -0.43% 거래량 123,847 전일가 93,000 2021.04.19 14:10 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 강보합 코스피…3210선 돌파코스피 혼조세 소폭 상승 마감.. 3200 코앞알테오젠, 아일리아 바이오시밀러 완제품 프리필드 주사제형에 특허 출원 close (-0.22%) 등은 하락했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr