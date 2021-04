[아시아경제 온라인이슈팀]

방송인 강예빈이 무결점 몸매를 과시했다.

강예빈은 최근 자신의 SNS 계정에 화보 촬영중인 근황을 공개했다.

공개된 사진 속 강예빈은 바디수트를 입고 고난이도 필라테스동작을 선보여 감탄을 자아냈다.

