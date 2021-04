주요국 정상 '화상'으로 기후정상회의…靑 "기후 목표 증진과 기후행동 강화 의지 설명"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 오는 22일 조 바이든 미국 대통령 초청으로 화상으로 열리는 기후정상회의에 참석한다.

박경미 청와대 대변인은 19일 "기후정상회의는 우리나라를 포함해 주요 경제국 정상들이 참석한다"면서 "22일 오후 9시부터 11시까지 기후 목표 증진과 기후행동 강화 의지를 설명할 것"이라고 밝혔다.

박 대변인은 "5월 말에 주최하는 'P4G(녹색성장과 글로벌 목표 2030을 위한 연대)' 회의에 대한 미국 등 국제사회의 참석과 관심을 당부할 예정"이라며 "이번 회의 참석은 한미동맹 강화에 기여하고 기후 선진국 입지를 더욱 공고히 할 기회"라고 설명했다.

